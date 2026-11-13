Galatasaray'ın Kevin De Bruyne için yeniden devreye girebileceği öne sürüldü. Belçika ve Hollanda merkezli Voetbalflitsen'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Napoli'de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Haberde, De Bruyne'nin Napoli'den ayrılma kararı alması halinde Galatasaray'ın harekete geçebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği aktarılan futbolcu, Manchester City'den ayrıldıktan sonra tercihini Napoli'den yana kullanmıştı.

NAPOLİ'DE BU SEZON SIKINTILAR YAŞIYOR

Napoli'nin bu sezon yaşadığı sıkıntılar ve oyuncunun takımdaki konumuna ilişkin tartışmalar, olası ayrılık senaryolarının gerekçeleri arasında gösterildi. Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonunda mücadele etmesi ve cazip bir teklif sunabilecek mali imkanlara sahip olması da transfer ihtimalini güçlendirebilecek unsurlar olarak değerlendirildi.

PSV İLE TEMAS KURDUĞU İDDİASI

De Bruyne için en ciddi adaylardan birinin PSV Eindhoven olduğu öne sürüldü. Hollanda basınındaki haberlere göre PSV, futbolcunun temsilcileriyle temasa geçti. PSV'nin transfer yarışında bir adım önde olduğu ileri sürülse de henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.