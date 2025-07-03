Çeşme'deki yangın nedeniyle üç mahalle tahliye edilirken, İzmir-Çeşme otoyolu ve karayolu araç trafiğine kapatıldı.
ÇEŞME'DE 3 MAHALLE BOŞALTILDI
İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı üç mahallenin boşaltıldığını söyledi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ise, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale başlattı.
İzmir Valisi Süleyman Elban
ÖDEMİŞ'TE YANGIN
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, "Yangın ilerlediği yönde de şu an için herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekte." dedi.