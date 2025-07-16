Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı.
İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.
Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.
Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.
Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.
Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:
-Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar.
-Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."
Havadan müdahale başladı
Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.