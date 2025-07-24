Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangın, yaklaşık 30 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bazı bölgelerde alevler yeniden yükselirken, helikopterler ve çok sayıda kara aracıyla müdahale sürüyor.

ALEVLER AFYONKARAHİSAR'A ULAŞTI

Seyitgazi ilçesinin Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın noktada çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle Afyonkarahisar’ın Sarıcaova köyüne ulaştı. Ekipler hem soğutma hem de söndürme çalışmalarını aynı anda yürütüyor. Yangın alanları drone ile havadan da takip ediliyor.

SELÇİK KÖYÜ BOŞALTILDI

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde etkili olan yangın nedeniyle Selçik Köyü tamamen boşaltıldı. Geyve’den başlayarak Bilecik’e sıçrayan yangın, Medetli ve civar köyleri tehdit ediyor. Rüzgârın etkisiyle yeniden büyüyen alevlere müdahale devam ederken, ekipler yangının önünü kesmek amacıyla setler oluşturuyor.

Sakarya’nın Geyve, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde bugün çıkan üç ayrı yangından ikisi kontrol altına alındı. Geyve’deki yangına ise müdahale devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle sahada olduklarını bildirdi.

KARABÜK'TE 10 KÖY BOŞALTILDI

Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle 10 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını ancak riskin sürdüğünü ifade etti.

İZMİR-ÇANAKKALE YOLU TRAFİĞE KAPANDI

İzmir’in Dikili ilçesinde başlayan makilik yangın, ormana sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin 5 saattir sürdürdüğü yoğun müdahale sonucunda yangın kısmen kontrol altına alındı; ancak rüzgâr nedeniyle tekrar alevlenen bölgelerde çalışma devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangın ise organize sanayi bölgesi ve yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle yakından takip ediliyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, tüm tedbirlerin alındığını ve müdahalenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına çevre illerden destek ekipleri sevk edilirken, havadan müdahalede helikopterler ve yangın uçakları aktif olarak görev yapıyor. Yangınların kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturmalar sürüyor.