Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" bültenini yayımladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda önemli ölçüde artarak toplam nüfus içindeki payını yükseltti.

YAŞLI NÜFUSU 10 MİLYONA DAYANDI

TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artış göstererek 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştı.

Aynı dönemde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da artış kaydetti. Buna göre 2020'de yüzde 9,5 olan oran 2025'te yüzde 11,1'e yükseldi.

2025 yılı itibarıyla yaşlı nüfusun yüzde 44,7'sini erkekler, yüzde 55,3'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarında artış eğilimi sürüyor

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde yaşlı nüfus oranındaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.

Ana senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27,0, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Doğurganlık oranlarındaki hızlı düşüşün devam edeceği varsayımına dayanan düşük senaryoda ise yaşlı nüfus oranının daha da yükselmesi öngörülüyor.

Bu senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 13,5, 2040'ta yüzde 18,2, 2060'ta yüzde 28,8, 2080'de yüzde 38,5 ve 2100'de yüzde 42,8 seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Öte yandan doğurganlığı artırmaya yönelik politikaların etkili olacağı varsayımına dayanan yüksek senaryoda ise yaşlı nüfus oranının daha sınırlı artacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,4, 2040 yılında yüzde 17,5, 2060 yılında yüzde 25,5, 2080 yılında yüzde 29,8 ve 2100 yılında yüzde 28,2 olacağı öngörülüyor.

Yaşlı nüfusun büyük bölümü 65-74 yaş grubunda

Yaşlı nüfus yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2025 yılında 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 62,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 29,3'ünün 75-84 yaş grubunda, yüzde 7,8'inin ise 85 yaş ve üzeri olduğu görüldü.

2020 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 63,8, yüzde 27,9 ve yüzde 8,4 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı 2025 yılında 8 bin 290 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE'NİN YAŞ YAPISI DEĞİŞİYOR

Yaşlı nüfus oranının toplam nüfus içinde yüzde 10'un üzerine çıkması, nüfusun yaşlanmasının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına kıyasla daha hızlı bir artış gösterdi.

Uzmanların "demografik dönüşüm" olarak tanımladığı süreçte doğurganlık ve ölüm hızlarının düşmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yaşam standartlarının yükselmesi nüfus yapısını etkiliyor. Bu gelişmelerle birlikte çocuk ve genç nüfusun payı azalırken yaşlı nüfusun oranı artış eğilimi gösteriyor.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ

Nüfusun yaşlanmasına işaret eden göstergelerden biri olan ortanca yaş da yükselişini sürdürüyor.

Yeni doğandan en yaşlı bireye kadar nüfus yaşları sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade eden ortanca yaş, 2020'de 32,7 iken 2025'te 34,9'a yükseldi.

2025 yılında ortanca yaş erkeklerde 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı.

Mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde ortanca yaşın 2030'da 37,1, 2040'ta 41,4, 2060'ta 48,0, 2080'de 51,5 ve 2100'de 52,2 seviyesine ulaşması bekleniyor.

YAŞLI VE BAĞIMLILIK ORANI ARTTI

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2020'de yüzde 14,1 iken 2025'te yüzde 16,2'ye çıktı.

Projeksiyonlara göre bu oranın 2030'da yüzde 19,5, 2040'ta yüzde 26,5, 2060'ta yüzde 45,5, 2080'de yüzde 61,9 ve 2100'de yüzde 61,6 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

TÜRKİYE YAŞLI NÜFUS SIRALAMASI

Birleşmiş Milletler'in dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin, yaşlı nüfusun ise 856 milyon 880 bin kişi olması bekleniyor. Buna göre dünya nüfusunun yüzde 10,4'ünü yaşlılar oluşturuyor.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 36 ile Monako, yüzde 30 ile Japonya ve yüzde 25,1 ile İtalya olarak sıralanırken Türkiye 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı.

YAŞLI NÜFUSUNUN OLDUĞU İL BELLİ OLDU

2025 yılı itibarıyla yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,7 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu ve yüzde 20 ile Giresun izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,8 ile Şırnak, yüzde 4,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 4,7 ile Hakkari olarak kaydedildi.

Yaşlı nüfus oranının yüzde 10 ve üzerinde olduğu il sayısı 62 olarak belirlendi.