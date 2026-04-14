Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çinli ByD'nin Shenzhen'de bulunan fabrikasında sabah saatlerinde devasa bir yangın meydana geldi.



ByD tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmadığı aktarılırken, yangının fabrikanın dışındaki yalıtım çalışmaları sırasında başladığı ve tüm fabrikaya yayıldığı belirtildi.





Yerel saatle saat 02.48'de başlayan yangının söndürülmesi saatler sürdü.



ZARAR MİLYAR DOLARI AŞABİLİR



Yangında ilk belirlemelere göre fabrikanın büyük bölümünü kullanılamayacak hale gelirken, çok sayıda üretim bandının yandığı ve maddi zararın milyar doların üzerine çıkabileceği aktarıldı.



TÜRKİYE'YE KURACAĞI FABRİKA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU



Çinli otomotiv üreticisi ByD, Temmuz 2023'te Türk yetkili makamları ile sözleşme imzalamış ve Türkiye'nin Manisa ilçesinde 1 milyar dolarlık yatırım ile otomobil fabrikası kuracağını taahhüt etmişti.





İmzaladığı sözleşme nedeniyle Türkiye'de çeşitli vergi muafiyetlerinden yararlanan ve son iki yılda gerçekleştirdiği satışlarla pazarın en hızlı yükselen firmaları arasında yer alan ByD, şu ana kadar kuracağına dair söz verdiği fabrika için bir çivi dahi çakmadı.



Ticaret Bakanlığı tarafından şirketin satış kotaları artırılmazken, Gazeteci Fatih Altaylı ise şirketin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Türkiye'nin ByD'ye 1 milyar dolara yakın ceza kesmeye hazırlandığını öne sürdü.





