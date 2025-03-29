Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu Sözcü Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor.

Ancak tüm güçlükleri sizlerle el ele, sizlerin desteği ile aşıp geride bırakmaya kararlıyız.

Sözcü Medya Grubu olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına sonuna kadar sadık, objektif duruş ve habercilik namusuna sahip, bizden sunmamız istenilen değil gerçekte olup biteni aktaran çizgimizden dün olduğu gibi bugün de ayrılmayacağız.

Çünkü biliyoruz ki Sözcü Susarsa Türkiye Susar.

Son olarak Sözcü TV'ye gelen 10 günlük ekran karartma cezasından sonra siz Sözcü Ailesi'nin her bir bireyini dayanışmaya davet ediyoruz. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız güçlük olmadığını biliyoruz.

Sizlerden de Youtube kanalımıza abone olmanızı, her gün Sözcü gazetesini satın alarak bizlere destek olmanızı istiyoruz.

Bugün sizi ayrıca Sözcü Ailesi'nin gerçek bir üyesi olmaya davet ediyoruz. Bunun yolu ise 'Sözcü Plus' aboneliğinden geçiyor.

Neden Sözcü Plus abonesi olmalıyım?

Türkiye’nin en büyük bağımsız gazetesi ve internet sitesini reklamsız okumayı talep edenlere bir seçenek yaratan, nerede olursa olsun uygulamadan e-gazeteye erişim sağlamak isteyen okurlarımıza SÖZCÜ Plus üyeliğimizi sunuyoruz.

Nasıl SÖZCÜ Plus abonesi olurum?

Ayda 99.99 TL ya da yıllık 999.99 TL'ye Sözcü Plus üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Sözcü Plus üyesi olduktan sonra istediğiniz zaman üyeliğinizi sonlandırabileceksiniz.

BURAYA TIKLAYARAK SÖZCÜ PLUS ABONESİ OLABİLİRSİNİZ

Apple Store ve Google Play'den de üye olabilirsiniz

Apple Store ve Google Play üzerinden de üyelik satın alabilirsiniz.

Apple Store/Google Play ile satın almalarda satın alma işleminden sonra üyelik yaratmalısınız. Üyelik sırasında verdiğiniz e-posta ve şifre sizin tüm platformlarda tanınmanızı sağlayacağı için üyelik gerekmektedir.

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