Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2026 yılının ilk beş ayında Türkiye'ye 4 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 gerileyen yatırımlarda bilgi ve iletişim sektörü en fazla yatırım çeken alan olurken, en büyük yatırımcı

ülkeler Almanya ve ABD oldu.

YASED'in, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi verilerinden derlediği "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ne göre, mayıs ayında Türkiye'ye 296 milyon dolar tutarında uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Böylece yılın ilk beş yılında Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım 4 milyar dolara ulaştı.

İlk beş aylık dönemde UDY girişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalırken, 2003 yılından bu yana Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım tutarı 292 milyar doları aştı.

240 MİLYON DOLARLIK YATIRIM SERMAYESİ

Mayıs ayında gerçekleşen 296 milyon dolarlık toplam yatırım girişinin 239 milyon doları yatırım sermayesinden, 184 milyon doları ise yabancı uyruklulara yapılan gayrimenkul satışlarından kaynaklandı.

Aynı dönemde 46 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi ve 81 milyon dolarlık borçlanma araçlarının aşağı yönlü etkisi, toplam yatırım girişini sınırladı.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Mayıs ayında yatırım sermayesi girişlerinde en yüksek payı 57 milyon dolar ile bilgi ve iletişim sektörü aldı. Sektör, toplam yatırım sermayesinin yüzde 24'ünü oluşturdu.

Bilgi ve iletişim sektörünü yüzde 13 payla toptan ve perakende ticaret, yüzde 10 payla mobilya imalatı ve diğer imalat sanayi faaliyetleri izledi.

Ocak-mayıs döneminde ise en fazla yatırım çeken sektörler 446 milyon dolarla bilgi ve iletişim, 331 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret, 255 milyon dolarla finans, 205 milyon dolarla kimyasal ürünlerin imalatı ve 201 milyon dolarla elektronik ürünlerin imalatı oldu.

EN ÇOK YATIRIM ABD VE ALMANYA'DAN

Mayıs ayında ülke bazında en büyük yatırımcı yüzde 22 pay ile ABD olurken, Almanya yüzde 18, Singapur yüzde 11, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 8 ve Hollanda yüzde 7 pay aldı.

Yılın ilk beş ayında ise Almanya 516 milyon dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 502 milyon dolarla ABD ve 280 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2003-2025 döneminde Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 59'unu oluştururken, 2026 yılının mayıs ayında bu oran yüzde 42 olarak gerçekleşti.