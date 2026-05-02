Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'de sonbahar ve kış yağışlarının son yıllarda giderek azaldığını ifade etti. Sıcaklık artışı ve yağış rejiminin değişmesiyle birlikte, 2040 sonrası senaryolara göre Türkiye'de tam kurak arazi koşullarının oluşma ihtimali bulunuyor.
Mevcut durumda Suriye'nin kuzeyinde görülen kurak iklimin ilerleyen yıllarda Türkiye sınırından içeri girebileceğini belirten Türkeş, bu durumun Güneydoğu Anadolu'nun güney bölümü, Konya Havzası, İç Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile İç Batı Anadolu ve Trakya'yı etkileme potansiyeli taşıdığını aktardı. Bu durumun Türkiye'de fiziksel ve ekonomik su kıtlığı ile gıda güvenliği sorunlarına neden olabileceği belirtildi.
YENİ SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR
Yüzey sıcaklıklarındaki artış eğilimine ve bu yılki kuvvetli El Nino olasılığına dikkat çeken Prof. Dr. Türkeş, hava sıcaklıklarının pek çok bölgede normallerin üzerine çıkabileceğini kaydetti. Haziran sonundan itibaren, özellikle İç Anadolu, Güneybatı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki karasal bölgelerde geçen yıl olduğu gibi yeni yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ifade edildi.
DOĞRUDAN EGE'Yİ ETKİLEYECEK
Kuzey Afrika üzerinden Balkanlar yoluyla gelen sıcak hava dalgalarının Ege Bölgesi'ni doğrudan etkilediğini vurgulayan Türkeş; Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'nın bazı ilçelerinde Güneydoğu Anadolu'dan daha yüksek sıcaklıkların ölçülebildiğini belirtti.
Sıcaklık artışının yaz kuraklığını şiddetlendirdiğini, orman yangınlarının etki alanını ve sıklığını artırdığını belirten Türkeş, bu durumun su kaynakları üzerinde baskı yarattığını söyledi. Kuraklık ve yüksek sıcaklıkların tarımda sulama sorunlarına yol açtığını aktaran Türkeş, su kaynakları, orman yangını yönetimi ve tarımsal sistemlerin iklim direncine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.