Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların orman yangını riskini azaltmadığını, tam tersine büyüyen ve kuruyan otların büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. El Nino nedeniyle 40 dereceye ulaşacak aşırı sıcakların otları hızla kurutacağını belirten Özkara, Kahramanmaraş’tan başlayıp tüm Akdeniz kıyıları boyunca Çanakkale’ye kadar uzanan yol kenarlarındaki otların acilen temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Yol kenarlarındaki otlar temizlenmezse atılan bir sigara izmariti büyük felaketlere yol açabilir” uyarısında bulundu.

SADECE 4 DAKİKADA FELAKET GELİYOR

Başkan Özkara, saha incelemelerinde yol kenarlarındaki otların temizlenmediğini tespit ettiklerini belirtirken, “Bu yıl yağış çok olduğu için yangın riskinin azaldığı sanılıyor. Tam tersine büyüyen otlar kısa sürede kuruyarak yangınların en önemli yakıtlarından biri haline gelecek. Ormana yakın yerlerde araçlardan atılan bir sigara izmariti otlara düştüğünde 4 dakika içinde büyük yangına dönüşebiliyor. Uçan kuş olsanız yangına yetişemezsiniz. Tek çaresi o otları temizlemek” dedi.

Türkiye’de yerleşim alanları, tarım arazileri ve ormanların iç içe geçtiğine dikkat çeken Özkara, özellikle kentlerin çevresindeki ormanlık bölgelerin risk altında olduğunu söyledi. Yangınların büyük ölçüde ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını belirten Özkara, belediyeler, Karayolları, orman teşkilatı ve site yönetimlerinin koordineli çalışma yürütmesi gerektiğini belirtti.

SON 10 YILDA YANGINLAR ARTTI

Başkan Özkara, Türkiye’de 100 yıllık dönemde orman yangını ortalaması bin 455 adetken, son 10 yılın ortalamasının 2 bin 841’e yükseldiğini, aynı şekilde yanan alan miktarının 100 yıllık ortalaması 22 bin 300 hektarken son 10 yılda 33 bin 600 hektara yükseldiğini söyledi. Özkara, “Yangınlardaki bu tehlikeli tırmanışın nedeni açıklanmalı. Yangınlar bu kadar artarken hala ormanların madene, yollara, elektrik hatlarına açılıyor olması sorgulanmalı” dedi.