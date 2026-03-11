Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, ülkesinin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarda uzun süredir lider konumda bulunduğunu söyledi. Hollandalı şirketlerin 2002 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamının yaklaşık 34 milyar dolara ulaştığını belirten Wijnands, bu tutarın Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 17’sine karşılık geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi verilerine göre Hollanda, 2024 yılında 2 milyar 863 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan ülke oldu.

TİCARET HACMİ 14 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Türkiye ile Hollanda arasındaki dış ticaret hacminin 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatı 2025 yılında yaklaşık 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla Hollanda, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 9’uncu ülke konumunda yer aldı.

2026 yılına da ticarette artışla başlandı. Yılın ilk ayında Hollanda’ya yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 580 milyon doların üzerine çıktı.

TÜRKİYE'DE 3 BİNDEN FAZLA ŞİRKET VAR

Wijnands ayrıca Hollanda’nın Türk yatırımcılar için de Avrupa pazarına açılan önemli bir merkez olduğunu vurguladı. İki ülke arasında yaşayan yarım milyondan fazla Türk toplumunun ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

HOLLANDALI YATIRIMCILARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLER

Büyükelçi Wijnands, Hollandalı yatırımcıların Türkiye’de özellikle tarım sektöründe güçlü bir varlık gösterdiğini ifade etti. Son yıllarda ise sağlık ve yenilenebilir enerji alanlarının da yatırımcıların odağına girdiğini söyledi.

Bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: "Tarım, Hollandalı yatırımcıların Türkiye'de en fazla yatırım yaptığı öncü sektörlerden biridir. Özellikle yumuşak meyveler ve tohum ıslahı alanlarında somut bir yatırım ilgisi bulunmaktadır. Son yıllarda Hollandalı yatırımcıların giderek daha fazla yöneldiği diğer sektörler ise sağlık ve yenilenebilir enerjidir. Önümüzdeki yıllarda özellikle deniz üstü rüzgâr enerjisi ve hidrojen alanlarında daha fazla yatırım beklemekteyiz."

TİCARETTE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Büyükelçi Wijnands, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu belirtti ve ticarette öne çıkan sektörleri şöyle sıraladı:

Tekstil

Kimyasallar

Otomotiv

Hollanda’dan Türkiye’ye ihracat:

Demir ve çelik

Demirli atık ve hurda

Makine ve mekanik cihazlar