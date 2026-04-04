Macaristan ve Çekya’da ortak olduğu şirketler üzerinden et ithalatı yapan Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın ardından son 4 yılda ülkeye ithal edilen etlerin yüzde 51’inin Polonya’da kurulan “Polonia Beef” firmasından yapıldığı belirlendi.

Firmanın ortakları arasında AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Halil Efe Tunç da var. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve et firması sahibi Bülent Tunç’un oğlu olan 2006 doğumlu Halil Efe Tunç halen ABD Texas’ta University Department Science da okuyor. Tunç’un firması son 4 yılda Türkiye’ye 93 bin ton et ithal etti ve firmaya 20,8 milyar lira ödendi.

Bakan Yumaklı ile yakın temas Halil Efe Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile her fırsatta görüşüyor.

İNANILMAZ PARA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyu TBMM gündemine getirdi ve “ESK Başkanı, Macaristan’da şirket kurup 1 milyar liralık et ticareti yaptı. Polonya’dan da binlerce ton et ithal ettik. İthal eden firma Polonia Beef ve milyarlar ödendi. Ortakları arasında: Halil Efe Tunç var. Türkiye’ye oluk oluk et ihraç ettiler, inanılmaz paralar kazandılar, Türk insanı da dünyanın en pahalı etini yedi. Vakti gelince bunların hesabını soracağız” dedi.