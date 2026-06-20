Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım ve Manisa'da kurulması planlanan üretim tesisi projesini, Avrupa pazarına öncelik vermek amacıyla durdurduğu iddia edilen BYD cephesinden ilk resmi hamle geldi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve tepki çeken iddiaların ardından, markanın Türkiye distribütörü ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş., tüketicilere yönelik faaliyetlerin kesintisiz süreceğini duyurdu.

AÇIKLAMADA FABRİKA YATIRIMINA İLİŞKİN BİLGİ YER ALMADI

Resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan metinde, kamuoyunun merakla beklediği fabrika yatırımı ve projenin geleceğine dair herhangi bir detay verilmedi. Buna karşın şirketin Türkiye pazarındaki varlığına, satış, servis ve yedek parça süreçlerine yönelik taahhütleri ön plana çıkarıldı. Yapılan bilgilendirmede, Türkiye'deki kullanıcıların her zaman öncelikli odak noktası olduğu aktarıldı.

BYD Türkiye distribütörü, markanın küresel gücü ile distribütör firmanın yerel pazar deneyiminin birleştiğine dikkat çekerek operasyonların eksiksiz sürdürüleceğini şu ifadelerle belirtti:

"BYD markasının Türkiye distribütörü olarak; pazarlama, satış, servis ve yedek parça faaliyetlerimizi ilk günkü kararlılık ve aynı yüksek standartlarla devam ettiriyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterilerimizin memnuniyeti ve güvenidir. BYD’nin küresel gücü ve teknolojik liderliğinin yanı sıra, ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin Türkiye otomotiv pazarındaki kurumsal deneyimiyle müşterilerimize yaygın bayi ağımız ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Sorularınız ve ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızdayız."

Şirket, açıklamanın genelinde Türkiye’deki mevcut ve potansiyel kullanıcıların mağdur edilmeyeceğinin ve yaygın bayi ağı üzerinden hizmetlerin standartlara uygun şekilde sağlanmaya devam edeceğinin altını çizdi.