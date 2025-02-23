Türkiye, yabancı turist gelişinde tüm zamanların Ocak ayı rekorunu kırarak 2025 için belirlediği 65 milyon turist hedefine iddialı bir başlangıç yaptı. Ocak 2025’te ülkemize toplam 2 milyon 171 bin ziyaretçi gelirken, 2024 ve 2023’te sırasıyla 2 milyon 47 bin ve 2 milyon 5 bin turistle kıyaslandığında belirgin bir artış gözlemlendi.

2025’in ilk ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke İran olurken, onu sırasıyla Rusya, Bulgaristan, Almanya ve Gürcistan takip etti. Tesisler, özellikle Rus turistlere yönelik beklentilerini sürdürürken, Rus seyahatseverlerin Türkiye’de baharın gelmesini bekledikleri tahmin ediliyor.

Ancak istatistiklerde dikkat çeken bir gelişme daha var. Ocak ayı verileri Rus turistlerde bir düşüşe işaret ediyor. Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı, Ocak 2025’te, Ocak 2024’e göre %11,6 oranında gerileme kaydederken, bu durum bölgedeki talebin Nisan ayına kadar düşüş trendinde seyredebileceğini gösteriyor. Rusya, savaş ortamı ve ekonomik kısıtlamalara rağmen turizm harcamalarını sürdüren önemli bir kaynak pazarı olarak varlığını koruyor.