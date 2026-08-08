Türkiye'de yükselen fiyatlar, yabancı turistlerin tatil bütçelerini nasıl kullandığını da değiştirmeye başladı. Turizm gelirleri artışını sürdürmesine rağmen alışverişe ayrılan pay gerilerken, yeme-içme ve sağlık hizmetlerine yönelik harcamalar öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2026'nın ikinci çeyreğinde 15,8 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde toplam turizm geliri 15,66 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirleri içinde yeme-içme harcamaları 3,29 milyar dolar, giyim ve ayakkabı harcamaları 1,22 milyar dolar, hediyelik eşya harcamaları 512 milyon dolar, sağlık harcamaları ise 834 milyon dolar oldu. Yeme-içme, giyim-ayakkabı ve hediyelik eşyanın toplamı 5,02 milyar dolara ulaşarak turizm gelirlerinin yüzde 32'sini oluşturdu.

TURİST YEME-İÇMEYE DAHA FAZLA ALIŞVERİŞE DAHA AZ HARCADI

2026'nın ikinci çeyreği, yabancı ziyaretçilerin temel harcamalar ile alışveriş arasında tercih değiştirdiğini ortaya koydu.

Geçen yılın aynı döneminde 3,13 milyar dolar olan yeme-içme harcamaları, bu yıl 3,29 milyar dolara çıktı. Buna karşılık giyim ve ayakkabıya ayrılan bütçe 1,56 milyar dolardan 1,22 milyar dolara geriledi. Böylece söz konusu harcama kaleminde yaklaşık yüzde 22'lik düşüş görüldü.

Hediyelik eşya harcamalarında da benzer bir tablo ortaya çıktı. 2025'in ikinci çeyreğinde 595 milyon dolar olan harcamalar, 2026'nın aynı döneminde 512 milyon dolara düştü. Bu kalemdeki gerileme yüzde 14 olarak hesaplandı.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, son dört yılın ikinci çeyrek verileri de alışveriş harcamalarındaki değişimi ortaya koyuyor. 2023'te 1,36 milyar dolar olan giyim ve ayakkabı harcamaları 2024 ve 2025'te yükselirken, 2026'da yeniden düşüş gösterdi. Hediyelik eşya harcamaları da geçen yıl ulaştığı 595 milyon dolarlık seviyenin altında kaldı.

SAĞLIK HARCAMALARI YÜZDE 11 ARTTI

Turistlerin harcama tercihlerindeki değişimde sağlık turizmi de öne çıktı.

2025'in ikinci çeyreğinde 749 milyon dolar olan sağlık harcamaları, bu yılın aynı döneminde 834 milyon dolara yükseldi. Böylece sağlık için yapılan harcama yaklaşık yüzde 11 arttı.

Sektör değerlendirmelerinde bu yükselişte özellikle saç ekimi, estetik cerrahi ve farklı medikal uygulamalar için Türkiye'yi tercih eden yabancıların etkili olduğu belirtiliyor.

TURİZM GELİRLERİNDE ALIŞVERİŞİN AĞIRLIĞI AZALIYOR

Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin turizm gelirlerinin dağılımında da değişim yaşandığını gösteriyor.

Yüksek fiyatlar yabancı ziyaretçilerin giyim, ayakkabı ve hediyelik eşya gibi alışveriş kalemlerinde daha temkinli davranmasına neden olurken, konaklama sürecinde kaçınılmaz olan yeme-içme harcamaları yükselmeyi sürdürüyor.

Bunun yanında sağlık hizmetlerine yönelik yabancı talebin güçlü seyretmesi, turizm gelirleri içerisinde sağlık turizminin önemini artırıyor.

İLK 6 AYDA DA ALIŞVERİŞ DÜŞTÜ

Harcama tercihlerindeki değişim yalnızca ikinci çeyrekle sınırlı kalmadı. 2026'nın ilk yarısına ilişkin veriler de benzer bir tablo ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre yılın ilk altı ayında yeme-içme harcamaları 5,90 milyar dolara ulaşarak son dört yılın ilk yarıları arasındaki en yüksek seviyeyi gördü.

Buna karşın giyim ve ayakkabı harcamaları 2,20 milyar dolara geriledi. Bu rakam, 2023'ten bu yana ilk yarılarda kaydedilen en düşük seviye oldu.

Hediyelik eşya harcamaları da 890 milyon dolarda kaldı. Böylece geçen yılın ilk yarısındaki 1,05 milyar dolarlık seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 15'lik düşüş yaşandı.

Sağlık harcamaları ise yılın ilk altı ayında 1,58 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,39 milyar dolardı. 2026'daki tutar, 2023 ve 2024'ün ilk yarılarındaki seviyelere de yakın gerçekleşti.

ALIŞVERİŞ İÇİN GELEN TURİST SAYISI AZALDI

Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçlarına ilişkin veriler de alışverişteki zayıflamayı destekledi.

2026'nın ilk yarısında alışveriş amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 688 bine düştü. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 daha düşük oldu.

Alışveriş amacıyla gelenlerin toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 6,5'ten yüzde 6,8'e sınırlı bir değişim gösterirken, pandemi sonrasında görülen güçlü yükseliş eğiliminin devam etmediği görüldü.

SAĞLIK TURİSTİNİN KİŞİ BAŞI HARCAMASI YÜKSELDİ

Sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise yılın ilk yarısında 563 bin olarak kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 azaldı.

Ancak ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen sağlık harcamalarının 1,58 milyar dolara yükselmesi dikkat çekti. Bu durum, Türkiye'ye sağlık amacıyla gelen turistlerin kişi başına yaptığı harcamanın önemli ölçüde arttığına işaret etti.

Böylece 2026'nın ilk yarısındaki veriler, yabancı ziyaretçilerin Türkiye'deki harcama tercihlerinin alışverişten sağlık ve temel tüketim kalemlerine doğru kaydığını ortaya koydu.