4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.



Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ikili görüşme gerçekleştirirken, yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.





ZELENSKİ'NİN TEKLİFİ ERDOĞAN'I İKNA ETMEDİ



Middle Easy Eye'de (MEE) yer alan habere göre hükümet, güvenlik endişeleri ve uzun vadeli sonuçları gerekçe göstererek, Kiev'in sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) İstanbul Boğazı üzerinden Ukrayna'ya sevk etme teklifini reddedecek.



Uzun zamandır tartışmalara neden olan ve cumartesi günü yapılan görüşmede Ukrayna tarafından yeniden gündeme getirilen bu öneri, Karadeniz'de yüzer bir depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) inşa edilmesini ve LNG tankerlerinin İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere hassas Türk su yollarından geçirilmesini planlıyor.





Üst düzey bir Türk yetkili, MEE'ye verdiği demeçte, LNG tankerlerinin dar ve zorlu bir boğaz olan İstanbul Boğazı'nda ciddi bir risk oluşturabileceğini ve herhangi bir patlamanın insan hayatına ve bölgenin kültürel mirasına hayal edilemez zararlar vereceğini söyledi.



Yetkililer, Ukrayna'nın teklifine "Bu duruma izin veremeyeceğiz" şeklinde olumsuz bir dönüş yapmayı planlıyor.