SUN’IN İZLENİMİ VE YÖNTEM

The Sun Gazetesi, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitti. Yasa dışı göçle ilgili izlenimlerini yazdı. Buna Ege’deki Midilli Adası’nda, göçmen akını neredeyse durmuş durumda. 2015’te günde 3 bin 500 kişiye ulaşan düzensiz göç, 2025 itibarıyla yıl boyunca 1700 geçişe indi. Nedeni, Yunanistan’ın denizde göçmen botlarını yakalayıp Türkiye sularına geri ittiği “pushback” politikası. Değişimin anahtarı, The Sun’a göre Türkiye’nin sığınmacılar için “güvenli üçüncü ülke” olarak yeniden belirlenmesi kararı oldu.

YEREL HALKIN TEPKİSİ

Uygulama sayesinde ada halkı turizmin yeniden canlandığını söylüyor. Ada sakinleri, göçün kontrol altına alınmasını “kurtuluş” gibi görüyor. Ege Gemi Raporu’ndan yapılan açıklamaya göre; “Son 5 yılda 100 bin kişi yasa dışı olarak Yunan karasularından çıkarılıp Türkiye’ye itildi, bu operasyonlarda binden fazla kişi öldürüldü.” Midilli Otel çalışanı Maria Dimitriou “2015’te ceset görmekten korkan turistler gelmeyi bıraktı, sektör çöküyordu” diyor. Şimdi, adadaki konaklama yerleri yeniden dolmaya başladı.

TEPKİLER VE ETİK TARTIŞMA

Mülteci kampında kalan insanlara yemek sağlayan insani yardım kuruluşu Europe Cares’ten Joaquin O’Ryan şunları söyledi: “Bu geri itmeler yasa dışı ama sistematik bir süreç. Tek bir kişi tarafından yapılmıyor. Yani temelde istediklerini yapabiliyorlar. Bazen mülteciler buraya (Midilli) ulaştığında onları yakalıyorlar, bir cankurtaran botuyla denize bırakıyorlar.” İngilizler şimdi “Midilli modeli”nin örnek alınması gerektiğini, Fransa’dan gelen yasa dışı göçün böyle önlenebileceğini öne sürüyor.