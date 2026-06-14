A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Türkiye'ye ilk golü atan Nestory Irankunda performansıyla da maça damga vururken, genç oyuncunun yıllar önce Süper Lig'in kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, Volkan Demirel'in Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde Irankunda'nın transfer edilmesini istediğini açıkladı. Çelikler, "Volkan Demirel, Irankunda için 2023 yılında Hatayspor'u çalıştırırken scout raporu yazmış. ‘Süper Lig'e çok uygun, mutlaka alınması lazım’ diye. 3 sene önce, o zaman 17 yaşında falan bu. Volkan Demirel o zaman keşfetmiş bunu, söyleyelim” ifadelerini kullandı.

BİR HAYAL GERÇEK OLDU

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu galibiyetin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Irankunda, "İnanılmaz. Kazandık. Bir hayal gerçek oldu. İki kat daha fazla çalıştık ve sonuna kadar mücadele ettik. Şu an çok duygusalım." ifadelerini kullandı.