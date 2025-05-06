ABD Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına katılımını desteklemek amacıyla Lockheed Martin ile 17,2 milyon dolarlık bir mühendislik ve teknik destek sözleşmesini onayladı.

Türkiye'nin ikinci kez red aldığı F-35 projesine 2024 yılında alınan Yunanistan, Türkiye'ye verilmeyen uçakları alacak.

ABD Savunma Bakanlığı, sözleşmenin Yunanistan’ın programa Dış Askeri Satışlar (FMS) kapsamında entegrasyonuna yönelik mühendislik ve teknik destek, proje yönetimi, özel gereksinimlerin karşılanması ve eğitim hizmetlerini içerdiğini duyurdu.

AB MASRAFLARI ÜSLENİRKEN, ABD BAKIMINI YAPACAK

Eğitim ve bakım çalışmalarının tamamı ABD'de gerçekleştirilecek. Yunan pilotları, burada F-35 uçaklarını uçurmayı öğrenecek, uçakların bakımları da burada yapılacak.

Proje Mayıs 2028’de tamamlanacak. Yunan basını, sözleşmeyi "Yunanistan'ın uzun süredir sürdürdüğü askeri modernizasyonun bir parçası" olarak değerlendirdi. Yunan hükümeti, ordusunu özellikle Türkiye'ye karşı geliştirdiğini belirtmişti.

Ekonomik kriz sonrası büyük borca giren ve ordusunu yeniden yapılandırmak için AB'den ekstra fon isteyen Yunanistan, silahlarını NATO ülkesi Türkiye'ye çevirmiş durumda.

AMAÇ, TÜRKİYE'YE KARŞI HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

Yunan Hava Kuvvetleri ilk aşamada toplam maliyeti 3,47 milyar euro olan 20 adet F-35 savaş uçağı alacak.

Ayrıca, 8,6 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında 20 adet ilave uçak satın alma seçeneğini de elinde bulunduruyor.

Yunan basını, bu hamleyi "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrası Yunanistan hava gücünde üstünlük sağlama stratejisini sürdürüyor. Bu doğrultuda Fransız yapımı Rafale jetleri de envantere katıldı" ifadeleriyle yorumladı.

İlk Yunan F-35 pilotlarının eğitimi Eylül ayında başlayacak. Bu yaz 14 pilot ve 60 teknisyen eğitim için ABD’ye gönderilecek.