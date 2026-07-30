Uzun süredir Londra’da yaşayan iş insanı Dikran Masis ile eşi Yasemin Masis, oğulları Theo ile birlikte Bodrum’da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Cennet Koyu’nda demirli teknelerinde vakit geçiren Masis ailesi, akşam yemeği için botla tekneden ayrıldığı sırada görüntülendi. Geçtiğimiz ocak ayında St. Moritz’de geçirdiği kayak kazası sonrası tedavi süreci devam eden Yasemin Masis’in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

MASİS AİLESİNİN BODRUM KEYFİ

HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye’de iş dünyasının tanınan isimlerinden Dikran Masis, eşi Yasemin Masis ve oğulları Theo ile birlikte yaz sezonu için Bodrum’u tercih etti. Yalıkavak Marina’da objektiflere yansıyan aile, teknelerinde geçirdikleri tatilin ardından akşam saatlerinde deniz yoluyla bölgeden ayrıldı.

Uzun yıllardır Londra’da yaşayan Masis ailesi, Bodrum’un sakin koylarından birinde tatilin tadını çıkarırken görüntülendi.

YASEMİN MASİS ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ocak ayında İsviçre’nin St. Moritz kentinde kayak yaparken ciddi bir kaza geçiren Yasemin Masis, uzun süre fizik tedavi görmüştü. Zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştuğu görülen Masis’in tatildeki enerjik hali dikkat çekti.

İŞ DÜNYASINDAKİ YERİYLE TANINIYOR

Dikran Masis, Türkiye’ye ilk para sayma makinesini ve ilk bankamatikleri getiren isimlerden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Eskidji markasının kurucusu olan Masis, pandemi döneminde yaklaşık 500 kiracısından kira almamasıyla da gündeme gelmişti.

Ailesiyle birlikte Bodrum’da sakin bir tatil geçiren Dikran Masis, marinadaki zamanının ardından yeniden teknelerine döndü.