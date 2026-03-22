Değer kaybeden para biriminin yanında vize retleri de birbirini kovalarken Türk vatandaşlarının Avrupa hayali giderek zorlaşıyor. Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz dönemlerde açıkladığı Schengen vize istatistikleri, Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranlarının ciddi oranllarda olduğunu ortaya çıkardı. Listede en üst sıraya yerleşen Estonya, her iki başvurudan neredeyse birini kapıda geri çeviriyor.

ZİRVEDEKİ ÜLKE ŞAŞIRTTI

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularına en yüksek oranda ret veren temsilcilik Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği oldu. Büyükelçilik, 1.744 başvurudan 741'ini reddetti; bu oran yüzde 42,5'e denk gelirken, nerdeyse başvuran iki kişiden biri reddedildi.

Estonya'yı yüzde 39,4 ile Danimarka, yüzde 31,3 ile Finlandiya, yüzde 27,5 ile Belçika, yüzde 22 ile Almanya ve yüzde 21 ile Hırvatistan izledi.

3 KATINA ÇIKTI

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2022'deki ret oranı 2019'a kıyasla 3 katına çıktı. 2019'da yüzde 16,95 olan bu oran, 2022'de yüzde 52,1'e fırladı. Türkiye, Çin'in ardından 1 milyon 55 bin 885 başvuruyla en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu. Genel ret oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşirken bu oran 2022'deki yüzde 15,7'ye kıyasla 6 puan birden yükseldi.

ESTONYA NEDEN REDDEDİYOR?

Estonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize başvurusunda sunulan seyahat amacını kanıtlayan belgelerin güvenilirliğine dikkat çekti. Bir diğer sorun olarak da varış yerinin başka bir Schengen ülkesi değil Estonya olduğuna dair şüphe duyulması gösterildi.

Uzmanlar ret oranlarının artmasının temel sebeplerini şöyle sıralıyor: Sahte rezervasyon ve gelir belgesi gibi güvenilirliği şüpheli belgeler, geri dönme niyetinin zayıf görülmesi, geçim kaynağının yetersizliği ve yüksek başvuru sayısı nedeniyle uygulanan daha sıkı inceleme kriterleri.

Türkiye'den gelen başvuruları en az reddeden ülkeler ise yüzde 6,6 ile Slovakya, yüzde 8,7 ile İtalya, yüzde 10,92 ile Slovenya ve yüzde 11,94 ile Portekiz oldu.