Çekya'da Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Andrej Babis arasında "Türkiye'deki NATO zirvesine kim katılacak?" tartışması başladı.

Emekli general olan Cumhurbaşkanı, ülke geleneklerini sebep göstererek zirveye katılması gerektiğini belirtti. Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın karar alma hakkı olmadığını vurguladı.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı, bu tartışmadan dolayı davalık oldu. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek zirveye katılması konusunda ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Pavel’in kararını mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Pavel'e karşı kaybeden popülist ANO partisinin lideri Başbakan Andrej Babis, savunma bütçesini arttırmama kararını savunmak için zirveye kendisinin gitmesi gerektiğini söyledi.

Babis, düzenlediği basın toplantısında, "Bu çok özel bir zirve. Ülkemiz için pek hoş geçmeyebilir ancak duruşumuzu savunma sorumluluğumuz var" dedi.

DAVALIK OLDULAR

Çekya anayasasına göre cumhurbaşkanlarının yetkileri yasaları veto etmek ile sınırlı. Dış politika hükümet tarafından belirleniyor.

Ancak ülkenin 1999 yılında NATO'ya katılımından bu yana, cumhurbaşkanları zirvelerdeki Çek delegasyonlarına neredeyse her zaman, bazen de başbakanlarla birlikte liderlik ediyordu.

Pavel, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, zirveye dahil edilmemesini ülkeyi yurt dışında temsil etme yetkilerinin kısıtlanması girişimi olarak göreceğini ve meseleyi Anayasa Mahkemesine götüreceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı ofisi, Pavel'in delegasyon kararına ilişkin salı günü bir açıklama yapacağını bildirdi.

TARTIŞMANIN ASIL SEBEBİ NE?

Çekya, savunma harcamaları açısından NATO üyeleri arasında son sıralarda yer alıyor ve geçtiğimiz yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini karşılayamadı.

Başbakan Babis'in yeni hükümeti, savunma bütçesini ilk teklif edilen seviyelere göre düşürdüğü için ülkenin bu yıl da asgari hedefi yakalayamayacağı öngörülüyor.

Babis, söz konusu yüzde 2'lik asgari seviyeye ancak 2027 yılından itibaren ulaşılabileceğini kaydetti.

NATO müttefikleri ise 2035 yılında yıllık çekirdek savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarmayı ve savunmayla ilgili diğer programlara da ek yüzde 1,5 oranında bütçe ayırmayı kabul etmişti.