Dünyanın en büyük ambalaj üreticilerinden biri olan Daio, 2021’de Yıldız Holding ile masaya oturdu ve Komili markasının sahibi Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretimi A.Ş.'yi satın aldı. Ülker Ailesi ile başlayan görüşmeler sonucunda Japon devi, Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Komili’ye sahip oldu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre, Japon devi, uzun yıllardır Türkiye pazarını yakından takip ediyordu. Üstelik, Yıldız Holding’in daha önce Japon firmalarıyla yaptığı ortaklıklar da bu süreci hızlandırdı. Ülker ailesi, dünyaca ünlü noodle üreticisi Nissin ile ortaklık kurmuş, Cola Turca ve içecek markalarını Japon DyDo’ya satmış, Bizim Mutfak’ı ise Ajinomoto’ya devretmişti. Daio için de süreç böyle başlamıştı. Ancak ekonomik zorluklar, sert rekabet ve dalgalı piyasa koşulları dev şirketi pes ettirdi.

TÜRKİYE DEFTERİNİ KAPATTI

Türkiye pazarına 6 yıl boyunca girmek için fırsat kollayan Daio, pazara girdikten sonra sadece 5 yıl dayanabildi. Artan maliyetler, enflasyon ve yoğun rekabet Japon devinin Türkiye’den çekilmesine sebep oldu. Dev şirket, elindeki markaları Evyap Holding’e devrederek Türkiye macerasını noktalamış oldu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KURULMUŞTU

1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, kağıt, hijyen ve ambalaj sektöründe dev bir oyuncu olarak biliniyor. 4 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla, gazete kağıdından hijyen ürünlerine, ambalaj malzemelerinden bebek bezlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Ancak Türkiye pazarında tutunamayan şirket, Evyap Holding’e devri tamamladıktan sonra tamamen çekilmiş oldu.