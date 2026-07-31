Pasaport Raporları'nın yayımladığı 2026 verileri, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde dikkat çeken bir tabloyu işaret etti. Rapora göre Türkiye'ye vizesiz ya da kolay giriş yapabilen 46 ülke, Türk vatandaşlarından seyahat öncesinde vize talep ediyor. Karşılıklılık esasına uymayan bu uygulama, özellikle Avrupa'ya gitmek isteyen milyonlarca kişi için önemli bir engel olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE KAPILARINI AÇIYOR

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri, Türkiye'nin birçok ülke vatandaşına sunduğu kolay giriş imkanının Türk vatandaşları için aynı şekilde geçerli olmaması oldu. Türkiye'ye vizesiz veya elektronik izinle giriş yapabilen çok sayıda ülke, Türk pasaportu sahiplerinden seyahat öncesinde vize istiyor. Bu tablo, ülkeler arasındaki seyahat şartlarının eşit olmadığını gösteriyor.

46 ÜLKE TÜRKLERDEN VİZE TALEP EDİYOR

Pasaport Raporları verilerine göre bu kapsamda toplam 46 ülke bulunuyor. Listenin büyük bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Yunanistan gibi en çok ziyaret edilen destinasyonlar da bu grupta yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık da Türk vatandaşlarından seyahat öncesinde vize isteyen ülkeler arasında bulunuyor.

AVRUPA TATİLİ PLANLAYANLARI UZUN BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Schengen bölgesine gitmek isteyen Türk vatandaşları, seyahat öncesinde randevu alma, gerekli belgeleri hazırlama ve başvuru sürecini tamamlamak durumunda kalıyor. Yoğun dönemlerde haftalar hatta aylar sürebilen işlemler, kısa süreli tatil planlarını bile zorlaştırabiliyor. Bu nedenle birçok kişi seyahat tarihinden aylar önce başvuru yapıyor. Vize başvurularının olumsuz sonuçlanması da planların değişmesine neden olabiliyor.

TÜRKİYE PASAPORTU 121 NOKTAYA ERİŞİM SAĞLIYOR

Rapora göre Türk pasaportu sahipleri 71 ülke ve bölgeye vizesiz seyahat edebiliyor. 43 ülkede kapıda vize alınabiliyor, 7 ülke ise elektronik seyahat izniyle girişe izin veriyor. Böylece Türkiye pasaportu toplam 121 destinasyona kolay erişim imkanı sunuyor.

Buna karşın 77 ülke, Türk vatandaşlarından seyahat öncesinde vize talep ediyor. Bu durum, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki vize uygulamalarının Türk vatandaşlarının seyahat planlarında belirleyici olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE PASAPORTU DÜNYADA 81'İNCİ SIRADA

2026 Pasaport Raporları'na göre Türkiye pasaportu dünya sıralamasında 81'inci basamakta yer aldı. Sıralama hazırlanırken yalnızca gidilebilen ülke sayısı değil, vizesiz giriş, kapıda vize ve elektronik seyahat izni gibi kriterler de ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu yöntem, pasaportların sunduğu gerçek seyahat kolaylığını daha net ortaya koyan bir karşılaştırma sağlıyor.

YENİ VİZE ANLAŞMALARI SIRALAMAYI ETKİLEYEBİLİR

Ülkeler arasında yapılacak yeni vize muafiyeti anlaşmaları, pasaportların küresel sıralamasında değişiklik oluşturabiliyor. Türkiye'nin daha fazla ülkeyle karşılıklı vize kolaylığı sağlaması, hem Türk vatandaşlarının seyahat süreçlerini kolaylaştırabilir hem de pasaportun uluslararası sıralamadaki konumuna katkı sağlayabilir.