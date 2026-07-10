Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlanırken, Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının 24 Haziran 2026'da Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı askeri satışa ilişkin, NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresi içinde satışın durdurulması amacıyla bazı temsilciler Kongre'ye ortak bir karar tasarısı sundu.

Temsilciler Meclisi ile Senato'ya 9 Kongre üyesinin imzasıyla sunulan bu ortak karar tasarısında, ABD yönetiminin Türkiye'ye yapmayı planladığı belirli savunma malzemesi ve hizmetlerinin satışının engellenmesi talep edildi.

Ancak Kongre üyeleri tarafından sunulan söz konusu ortak karar tasarısı, inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı

. Böylece 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük inceleme süresi tamamlanırken, Türkiye'ye F110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek.

Söz konusu satış bildirimi, KAAN savaş uçağında kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu, test edilmesi ile buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor.