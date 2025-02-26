Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Salı günü Londra’da İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’ye Meteor hava-hava füzelerinin satılmasına karşı olduğunu belirtti.

Dendias, bu tür bir satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirebileceğini ve Yunanistan’ın güvenlik endişelerini artıracağını ifade etti.

Ancak Atina, İngiltere'nin satışı engelleyeceği konusunda umutlu değil. NATO ve Avrupa için önemli bir savunma ortağı haline gelen Türkiye'nin bölgede oynadığı güvenlik rolü göz önüne alan Yunan basını, füzelerin Türkiye'ye satışının engellenemeyeceğini kabul ediyor.

YUNANİSTAN TÜM YOLLARI DENİYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Şubat ayı başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede konuyu gündeme getirmiş, ancak satışı engellemekte başarılı olamamıştı.

Yunanistan, Türkiye’nin Meteor füzelerinin teknolojisini tersine mühendislik yoluyla inceleyerek kendi havadan havaya füze programına katkı sağlamayı hedeflediği öne sürüyor. Ancak bu açıklamalar, Fransa Cumhurbaşkanı'nın satışından vazgeçmesi için yeterli olmadı.

Yunan basını, Türkiye’nin geliştirdiği Gökhan füzesinin Meteor ile benzer özellikler taşıdığını ve test aşamasında bulunduğunu iddia etti. Ancak bu iddiayı destekleyen bir kanıt sunmadı.