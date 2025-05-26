Türkiye'ye sırtını dönen Hindistan, Yunanistan’da savunma sanayii, limanlar, turizm ve işgücü anlaşmaları gibi stratejik alanlara yatırım yapmayı değerlendiriyor.

Ekathmerini gazetesinin haberine göre Yeni Delhi, özellikle Yunan Havacılık Sanayii (EAB) ve Yunan Savunma Sistemleri (EAS) gibi kurumlara odaklanmış durumda.

Bu girişim, Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı savunma anlaşmalırından hemen sonra geldi. Hindistanlı savunma şirketleri Yunan makamlarla ilk temasları kurmaya başladı.

HİNDİSTAN KÜSTÜ, YUNANİSTAN'I SEÇTİ

Atina, Asya’daki yeni ortaklık arayışlarına açık dururken, Hindistan da Avrupa’da kendine uzun vadeli bir stratejik ortak bulma niyetinde.

Pakistan'ın Türk yapımı silah ve İHA'lara başvurması, Hindastan'ın da Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik rakibi Yunanistan'ı desteklemesine sebep oldu.

Ekathimerini'ye göre İşbirliği, sadece Hindistan-Pakistan ile Yunanistan-Türkiye gerilimleri arasında kurulan jeopolitik paralelliklere dayanmıyor.

Gazete, 'daha kapsamlı ve uzun soluklu bir stratejik hesaplama söz konusu' diye yazdı.

SADECE ASKERİ DEĞİL

Savunma dışında, Hindistan’ın ilgi gösterdiği diğer alanlar arasında Yunan limanları ve turizm sektörü bulunuyor.

Selanik Limanı, Pire’ye alternatif stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor. Özellikle Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru kapsamında bu limanın rolü artmış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği bu koridor, Çin’in Avrupa altyapısındaki etkisini dengelemeyi hedefliyor.

Bu bağlamda Hindistan’ın adımı sadece ikili ilişkilere değil, küresel rekabet düzenine de temas ediyor.

Bu anlaşmalar, Eurobank ve Hindistan Ticaret Odası arasında imzalanan bir mutabakat zaptına dayanıyor.

Özel sektör cephesinde Hindistan-Yunanistan-Kıbrıs İş Konseyi geçen yılın sonlarında faaliyete geçti.

İŞÇİ BİLE GÖNDERECEKLER

Tarım işçileri için Mısır’la yapılan anlaşmaya benzer biçimde, Yunanistan’ın Hindistan’la mevsimlik işçi anlaşması yapmak üzere görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Ancak henüz somut bir anlaşma sağlanmış değil. Bu hafta Atina’ya gelmesi beklenen Hindistan milletvekillerinden oluşan çok partili heyet, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yüksek seviyede seyrettiğini bir kez daha gösterecek.