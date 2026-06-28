Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının yeni haftada Türkiye genelinde şiddetli bir şekilde hissedileceğini belirtiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması, bazı bölgelerde ise termometrelerin 50 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’yi bekleyen sıcak hava dalgasının etkisini anlattı. Şen “İstanbul'u söyledik 34-35 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba gününe kadar. Bunun yanında sadece İstanbul değil Düzce, Kocaeli'nde de sıcaklıklar 36-37 dereceyi geçecek. Edirne'de 40 derece, Edirne Kırklareli'nde 40 dereceyi geçecek sıcaklıklar var” dedi.
SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ ZİRVE YAPACAK
Aşırı sıcak hava dalgası megakent İstanbul'da da etkisini yakından gösterecek. İstanbul'da yarın 31 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, salı günü itibarıyla tavan yapacağı ve bunaltıcı seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
AVRUPA'DA YÜZLERCE CAN ALDI
Avrupa'yı esir alan sıcak hava dalgası 'Omega' nedeniyle Fransa, İngiltere ve Almanya'nın pek çok kentinde sıcaklık rekorları kırıldı. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar can almaya devam ederken, sadece İspanya'da son bir haftada 327 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanlarının "bugüne kadar kaydedilen en şiddetli dalga" olarak tanımladığı aşırı sıcaklar Avrupa'yı teslim alırken, krizin en acı bilançosu İspanya'dan geldi. Ülkede bir hafta içinde 327 kişi sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.