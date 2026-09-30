Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, başkent Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye ile daha önce imzalanan diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına onay verildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma gündeme alındı. Kararla birlikte iki ülkenin diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma Suudi Arabistan tarafından da onaylandı.

VİZE MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme tüm Türk vatandaşlarını kapsamıyor. Vize muafiyetinden diplomatik ve hususi pasaport sahipleri yararlanacak. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise söz konusu karşılıklı muafiyet anlaşmasının kapsamına alınmadı.

TÜRKİYE'DE ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma, 6 Mayıs 2026’da Ankara’da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından imzalandı. Türkiye tarafındaki onay süreci daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile tamamlandı.

90 GÜNLÜK SÜRE NASIL UYGULANACAK?

Anlaşma kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahipleri, her 180 günlük süre içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaf tutulacak. Muafiyet diğer tarafın ülkesine giriş, transit geçiş, çıkış ve geçici kalışları kapsayacak.

Düzenleme karşılıklılık esasına dayanıyor. Böylece anlaşmanın hükümleri kapsamında Türkiye'nin diplomatik ve hususi pasaport sahipleri Suudi Arabistan'a, aynı pasaport türlerine sahip Suudi Arabistan vatandaşları da Türkiye'ye vize muafiyeti çerçevesinde seyahat edebilecek.