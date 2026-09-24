2028 yılında birliğin 28’inci üyesi olmayı hedefleyen ve aday ülkeler arasında müzakerelerde en ileride yer alan Karadağ'ın bu takvimi, komşusu Hırvatistan ile yaşadığı ikili krizler nedeniyle ciddi biçimde tehlikeye girdi. Podgoritsa yönetiminin vize hamlesine rağmen AB üyelik sürecindeki tıkanıklık aşılamadı.

Zagreb yönetiminin savaş suçları, deniz sınırları ve mülkiyet taleplerine dayanan itirazları nedeniyle Brüksel, Karadağ ile planlanan hükümetlerarası konferansı ertelemek zorunda kaldı.

Hırvatistan; taşımacılık politikası, yargı, temel haklar ile dış ve güvenlik politikası gibi kritik müzakere fasıllarının kapatılmasını veto etmeyi sürdürüyor. Zagreb'in talepleri arasında bağımsızlık savaşı dönemindeki gözaltı kamplarında tutulanlara tazminat ödenmesi, kayıp kişilerin aranması, mülkiyet haklarının iadesi ve Jadran adlı eğitim gemisinin geri verilmesi gibi çetin maddeler yer alıyor.

2027'DEKİ SEÇİMLERE KADAR YETİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR

Avrupa Komisyonu, üyeliğe en yakın aday ülkenin kilitlenmesini önlemek adına taraflar arasında arabuluculuk yürütse de diplomatlar hassas müzakerelerde zamanın hızla daraldığına dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar 18 faslı kapatan Podgoritsa, kalan 15 faslı tamamlayarak Haziran 2027 seçimleri öncesinde süreci nihayete erdirmeyi amaçlıyor. Ancak AB ve Hırvatistan hattındaki düğüm çözülmediği takdirde, Türkiye, R usya, Çin gibi ülkere vize koyarak birlik normlarına yaklaşmaya çalışan Karadağ'ın 2028 üyelik hedefi büyük bir belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

1 KASIM'DA VİZE ŞARTI GETİRİLİYOR

Türk vatandaşlarının 'vizesiz seyahat imkanı' sunması nedeniyle en sık ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alan Karadağ, Avrupa Birliği'ne giriş hazırlıkları kapsamında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkeye vize şartı getirmişti.

Alınan karar kapsamında Rusya, Belarus, Çin ve Türk vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına 1 Kasım 2026 itibarıyla son verilecek.