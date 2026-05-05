Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada artan bireyselleşme ve yalnızlık eğilimine dikkat çekti. Göktaş, bazı ülkelerde bu soruna karşı devlet düzeyinde yeni yapılar kurulduğunu hatırlatarak Türkiye için de benzer bir riskin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Göktaş, "Annelik ve aile, tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir. Bugün bazı küresel içeriklerde, özellikle Türkiye gibi güçlü aile bağlarına sahip toplumlarda, yalnızlık ve aşırı bireysellik üzerinden bir algı inşa edilmeye, anneliğin anlamı esnetilmeye çalışılıyor' ifadelerini kullandı.

BOSCH REKLAMINA TEPKİ

RTÜK tarafından inceleme başlatılan Bosch reklamına tepki göstere Göktaş, 'Hayvan sevgisi elbette kıymetlidir, ancak bu sevginin, annelik gibi derin ve kurucu bir kavramın yerine ikame edilmesini doğru bulmuyoruz. Oysa hayatın gerçeği de, araştırmalar da açık. Çocuk sahibi olmak insanlara daha fazla anlam, bağ ve aidiyet kazandırıyor. Aile olmak, paylaşmak, birlikte büyümek ve hayata derinlik katmaktır. Büyük Türkiye ailemizi eksiltmeden, güçlendirerek büyütelim" şeklinde konuştu.

'YALNIZLIK BAKANLIĞI' İHTİMALİ GÜNDEMDE

Bakan Göktaş, toplumsal bağların zayıflaması halinde devletlerin yeni kurumsal adımlar atmak zorunda kalabileceğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi 'Yalnızlık Bakanlığı' kurmak zorunda kalabiliriz."