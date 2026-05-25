Londra merkezli özel sermaye şirketi Modella Capital, Flying Tiger Copenhagen’ın kontrolünü ele geçirmek üzere markanın mevcut sahipleri Danske Bank ve Nordea ile yürüttüğü müzakerelerde son aşamaya geldi. Sektör kaynakları, Birleşik Krallık genelindeki 80 mağazanın geleceğini garanti altına alan bu dev satın almanın her an resmen duyurulabileceğini belirtiyor.

900 MAĞAZALI İMPARATORLUK EL DEĞİŞTİRİYOR

The Times'ın raporuna göre, satın alma süreci tamamlandığında Flying Tiger Copenhagen’ın dünya genelindeki yaklaşık 900 mağazası Modella Capital’ın yönetimine geçecek. Bu stratejik hamle, yatırım grubuna markanın İsrail, Vietnam ve Filipinler'deki geniş franchise ağını yönetme yetkisi de verecek.

İskandinav tasarımı ev eşyaları ve uygun fiyatlı hobi ürünleriyle küresel bir fenomene dönüşen Flying Tiger, özellikle müşterileri tüm reyonları gezmeye zorlayan "labirent" mağaza konseptiyle tanınıyor. Şirket, 2024 mali yılında yaklaşık 600 milyon sterlin (5,2 milyar Danimarka kronu) gelir elde ederek ticari gücünü koruduğunu kanıtlamıştı.

BİTPAZARINDAN DÜNYA DEVLİĞİNE

Flying Tiger’ın temelleri 1980’li yıllarda Lennart ve Suz Lajboschitz çifti tarafından Kopenhag’da bir bitpazarında atıldı. İlk sabit mağazasını 1995’te açan ve tüm ürünlerini 10 krona satmasıyla ünlenen zincir, 2025 yılı başında 160 milyon sterlinlik bir sermaye artırımı ile finansal yapısını güçlendirmişti.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE 'MODELLA' ETKİSİ

Yatırımcı Steve Curtis liderliğindeki Modella Capital, son dönemde Birleşik Krallık perakende pazarındaki agresif satın almalarıyla dikkat çekiyor. Firmanın mevcut portföyünde öne çıkan operasyonlar şunlar:

TG Jones, 2025 yılında satın alınan WH Smith’in yeni adı oldu.

Hobbycraft ve The Original Factory Shop da grubun bünyesine kattığı diğer dev perakendeciler listesinde bulunuyor.

Claire’s Accessories ise geçen yıl devralınan ancak zorlu piyasa koşulları nedeniyle yeniden kayyum sürecine giren aksesuar zinciri.

ALIŞVERİŞ CADDELERİNDE ZORLU MESAİ

Modella Capital, Flying Tiger yatırımıyla portföyünü genişletse de grubun diğer iştirakleri ciddi bir sınavdan geçiyor. Hükümetin vergi politikaları ve artan maliyetler nedeniyle baskı altında olduklarını savunan şirket yönetimi, TG Jones bünyesindeki 150 mağazayı kapatmayı ve kira indirimleri talep etmeyi içeren radikal bir yapılandırma planı hazırlıyor.

Yüksek Mahkeme onayı beklenen bu planın, yüzlerce çalışanın istihdam durumunu etkilemesi beklenirken Flying Tiger satın almasının, grubun perakende sektöründeki gücünü konsolide etmesi öngörülüyor.