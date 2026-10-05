Türkiye yeni stadında sona gelindi
Yeni Ankara Stadı'nın inşaatında son aşamaya gelindi. Çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. 51 bin seyirci kapasiteli stadyum, Türkiye'nin en modern statlarından biri olacak.
Yeni Ankara Stadı'nın yapımında sona yaklaşıldı. 51 bin seyirci kapasiteli stadyumda çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının yarısından fazlası tamamlandı.
Projeyi üstlenen firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadyumda son aşamaya gelinen çatı kaplama, zemin ve koltuk montajı ile çatı sistemlerinin membran kaplamasında ilerleme sağlandı.
KIRMIZI VE BEYAZ KOLTUKLAR DÖŞENDİ
Stadyumda kırmızı ve beyaz renklerdeki seyirci koltuklarının döşenmesi tamamlandı. Protokol koltukları olarak kullanılacak deri koltukların ise zarar görmemesi için son aşamada yerleştirilmesi planlanıyor.Kırmızı koltuklar arasında beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı, drone görüntülerinde görsel bir etki yarattı.
SAHA ZEMİNİ HAZIRLANIYOR
Stadyumda saha zemini çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığı, ince işçiliklerin ise devam ettiği bildirildi.Yeni Ankara Stadı'nın, Türkiye'nin en modern statlarından biri olması hedefleniyor.
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