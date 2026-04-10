Ağrı'da 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davanın görülmesine Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın bugünkü duruşmasına, davanın tek tutuklu sanığı amca Yusuf Aydemir cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ve baba Nihat Aydemir salonda hazır bulundu. Anne Şükran Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Yusuf Aydemir, olay günü yaşananları anlatarak üzerine atılı suçlamaları kesin bir dille reddetti ve suçsuz olduğunu savundu. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da benzer şekilde suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Öte yandan, dosyada adı geçen ve "Kız kilerdeydi" şeklinde bir ses kaydı olduğu iddia edilen AFAD çalışanı Ahmet Erdoğan şahit olarak dinlendi. Erdoğan, olay günü görevde olmadığını, iddiaya konu ses kaydındaki kişinin kendisi olmadığını ve arama çalışmalarına katılmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

ANNENİN İFADESİ DAVA SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Tarafların ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir hakkında kuvvetli suç şüphesinin ve kaçma ihtimalinin devam etmesi gerekçesiyle tutukluluk halinin sürmesine karar verdi.

Duruşmaya damga vuran karar ise anne Şükran Aydemir ile ilgili oldu. Mahkeme, annenin vereceği ifadenin davanın seyrini değiştirebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, Şükran Aydemir'in bir sonraki duruşmaya kolluk kuvvetleri eşliğinde zorla getirilmesine hükmetti. Ayrıca anne Şükran Aydemir'in, olayın başından beri avukatlığını üstlenen Erdoğan Tunç'u azlettiği de duruşmada ortaya çıktı.