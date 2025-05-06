İstanbul'da dün korkunç bir cinayet işlendi.

Olay, Şişli ilçesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi.

ALTI EL ATEŞ ETTİ

Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti.

Olayın ardından aynı araçla kaçan eski koca Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı, yakalandı.

Katil Rüstem Elibol'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre gözaltına alınan Rüstem Elibol, ilk ifadesinde cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti.

2019 yılında Bahar Aksu ile evlendiklerini ve üç yıl sonra boşandıklarını belirten Elibol, "Bu boşanmayı bir türlü kabullenemedim. Sosyal medyada sürekli onu takip ettim. Olay günü de kendisiyle görüşmek istedim. Sonrasında bu olaylar yaşandı" dedi.

SİSTEMLİ TAKİP

İfadesinde Bahar Aksu’yu takıntı haline getirdiği açıkça görülen Rüstem Elibol’un sözleri, cinayetin anlık bir öfke değil, sistemli bir takip ve saplantının sonucu olduğunu ortaya koydu.

Elibol’un sosyal medya üzerinden Bahar’ı sürekli izlediği, onun yerini tespit ettikten sonra planlı bir şekilde harekete geçtiği tahmin ediliyor.