Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. M.E.'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı 4 çocuk, markete sığındı. Kendisi de markete giren M.E., rafların arasında gizlenirken yakaladığı çocuklardan Mehmet Ali D.'yi darbetti. Olayın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Ali D. de götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlatan 11 yaşındaki M.A.D, yaşadıklarının bir kısmını hatırladığını belirterek şöyle konuştu:

"Marketten çıkıyorduk, arkadaşlarım 'deli adam geliyor' dedi. Oradaki ablalar 'kaçın' dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım, köşede kaldım. Sonra adam geldi, beni yakaladı. Gerisini hatırlamıyorum. Fırsat bildi, bizi orada tek başımıza yakaladı, darbetti. Cezalandırılmasını istiyorum."

M.A.D, şu an kendini iyi hissettiğini belirterek, "Ona sonsuza kadar hapis cezası versinler" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette şiddet gören çocuğun ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek "Söz konusu olayın tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçti. Uzman ekiplerimiz, hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek sürecini başlattı. Aileye ihtiyaç duyduğu tüm destek hizmetleri titizlikle sunulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Göktaş, "Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimlerince yakalanarak hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, onların haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.