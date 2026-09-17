Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarındaki uzun vadeli büyüme hedeflerini yakalamak ve Avrupa Birliği’nin katı düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla kıtadaki yatırımlarını devasa bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Şirketin Avrupa Özel Danışmanı Alfredo Altavilla, Torino’da gerçekleştirdiği sunumda, BYD’nin bölgedeki varlığını güçlendirmek adına nihai olarak üç araç montaj fabrikası ile bir batarya üretim tesisine ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Şu anda Macaristan’daki ilk Avrupa fabrikasını faaliyete geçirme sürecinde olan elektrikli araç üreticisi, ikinci tesis için de takvimi netleştirdi.

GÖZLER İSPANYA VE FRANSA'DA

Altavilla’nın verdiği bilgilere göre şirket, yıl sonuna kadar ikinci üretim tesisinin konumuna dair nihai kararını vermeyi hedefliyor. BYD bu aşamada sıfırdan yeni bir tesis inşa etmek yerine, mevcut bir fabrikayı satın alıp modernize etmeyi planlarken, aday ülkeler arasında İspanya ve Fransa ön plana çıkıyor.

Belirlenen iddialı satış hacimlerine ulaşmanın ve AB gerekliliklerini karşılamanın yolunun yerel üretimden geçtiğini vurgulayan Altavilla, sürecin zamana yayılacağını ancak stratejik hedefler doğrultusunda bu yatırımların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bu hamle, Çinli üreticinin Avrupa otomotiv pazarında kalıcı bir güç olma kararlılığını net bir şekilde ortaya koyuyor.