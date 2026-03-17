Sezin Ceren ÖVÜNÇ

79 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün ebediyete uğurlandı. Ortaylı için önce ders verdiği Galatasaray Üniversitesi’nde tören düzenlendi.

Her kesimden çok sayıda tanınmış ismin katıldığı törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Parti Lideri Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım çok sayıda siyasi parti lideri, Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş, Galatarasay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Muhammed Uludağ’ın yanı sıra eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da hazır bulundu.

GÜLÜNECEK ÇOK AN VARDI

Törende gözyaşlarını tutamayan kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, duygu dolu bir konuşma yaptı:

“Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, babam olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Umarım sizler de İlber Hoca’yı düşününce birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur.”

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. İlber hocaya son görev için binlerce kişi Fatih Camii’ne akın ederken, cenaze töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İkindi namazı sonrası cenaze namazının ardından Ortaylı’nın naaşı Fatih Cami Haziresi’ne defnedildi. Ömrünü eğitime ve cehaletle savaşa adayan, milyonlara tarihi sevdiren İlber hoca ardında gözü yaşlı bir Türkiye bıraktı.

Vedasında herkesi buluşturdu

Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören ders verdiği Galatasaray Üniversitesi’nde yapıldı. Buradaki törene sanat, siyaset, spor camiasından pek çok isim katıldı. Öğrencileri ve vatandaşlar insan seli oluşturdu. Fatih Camii’ndeki cenaze töreninde de büyük bir kalabalık vardı.

Önemli isimlerin yanına defnedildi

Prof. Ortaylı Fatih Haziresi’ne defnedildi. Fatih Sultan Mehmet ve eşi Gülbahar Hatun, Gazi Osman Paşa, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Midhat Efendi, Ali Emîrî Efendi, Hattat Sâmi Efendi, Salih Zeki Bey, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice, Muhammed Emin Saraç, Mehmet Genç ve Kadir Topbaş gibi isimler yatıyor.

Babasını ağlayarak anlattı

Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı: Dün, kitap odasına girdiğimde masanın üstünde yarım kalan tashihini görmek içimi acıttı.

‘Bana Tatar kardeşim derdi’

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 35 yıldır tanırdım. Bana hep ‘Tatar kardeşim’ diyordu. Kendisi bir Kırım Tatarı ben de öyle.