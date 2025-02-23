“Gerçek işsiz sayısı 11.5 milyona ulaştı. İşsizlik dalgası tsunami gibi geliyor’’ diyen CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Umutsuzların ve ev gençlerinin sayısı artıyor. İşsizlikte artık sürdürülemez bir noktaya gelindi. Önümüzdeki aylarda bu tablo daha da ağırlaşacak” açıklaması yaptı.

"VATANDAŞA HUZUR YOK"

Dünyanın yapay zekayı tartıştığını ve çip üretiminde tekel olmaya çalıştığını hatırlatan Türeli, “Uluslararası rekabetin giderek arttığı bir ortamda biz eksik ve yetersiziz. İşsizlik dalgası geliyor ve yaşanacak tsunami karşısında yıkıcı etkileri olacak. Düze çıkmamız için tek çare erken seçim ve iktidar değişimi, zihniyet değişmeden vatandaşa huzur yok” dedi ve SÖZCÜ’ye şunları söyledi: “Umutsuzların ve ev gençlerinin sayısı giderek artıyor. Gençler işsizlik ve yarı zamanlı işler arasında sıkışmış durumda.”