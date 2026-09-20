Aralarında Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda’nın bulunduğu yedi Avrupa ülkesi, Türkiye’de LGBT odaklı sivil toplum kuruluşları ile derneklere yönelik başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarını tepki gösteren ortak bir kınama bildirisine imza attı.

Türkiye’ye tepki gösteren ülkeler arasında İtalya’nın yer almaması dikkat çekerken, yedi ülkenin ortak bildirisinde doğrudan şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTI+ bireylere —özellikle insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine— yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir. Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, LGBTI+ bireyler de dahil olmak üzere, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğü haklarına tam olarak saygı gösterilmelidir. Türkiye'deki tüm LGBTI+ bireylerle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

MELONİ'DEN İMZALAMAYIN TALİMATI

İktidara geldiği ilk günden itibaren "LGBT lobisi" ve "cinsiyet ideolojisi" gibi kavramlara dikkat çekerek heteroseksüel olmayan çiftlerin hak taleplerine mesafeli yaklaşan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya hükümeti ise, Türkiye'deki operasyona tepki gösteren Avrupa Birliği bildirisine imza atılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

OPERASYONLARDA 82 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye'de 12 Eylül 2026 tarihinden itibaren yürütülen “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında LGBT üyeleri, LGBTİ+ örgütleri ve aktivistler; gözaltı, tutuklama, dernek baskınları ve dijital erişim engellemeleriyle karşı karşıya kaldı.

Yürütülen operasyonlarda 17 Eylül itibarıyla 44’ü LGBT hak savunucusu olmak üzere toplam 116 kişi gözaltına alınırken, 25'i LGBT aktivisti veya dernek bağlantılı kişi olmak üzere 82 kişi tutuklandı.

İTALYA HÜKÜMETİ EŞCİNSELLERLE ARAYI AÇIYOR

Avrupa ülkelerinin kınama kararına imza atmayan Meloni hükümeti, daha önce de benzer politikalarıyla gündeme gelmişti. İtalyan hükümeti geçmişte, eşcinsel çiftlerin çocuklarının yasal ebeveynleri olarak kütüğe kayıt yaptırmasına imkan tanıyan Milano Belediyesi'ne bu uygulamayı durdurması yönünde resmi talimat iletmişti.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın Milano Valiliği kanalıyla bildirdiği bu talimatın ardından Milano Belediye Başkanı Beppe Sala, söz konusu uygulamaya son vermek mecburiyetinde kaldıklarını kamuoyuna açıklamıştı.