Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz kıyıları ve Çanakkale hariç, ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar; İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Özellikle Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya'nın doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için çığ tehlikesine de dikkat çekti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, SEFERLER İPTAL

Kar yağışının etkisini artırdığı Ankara’da ise Valilik tarafından yapılan açıklamada, il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 6 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

25 İLE SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı da 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldığını duyurdu.

Kar uyarı yapılan iller: Amasya, Tokat, Ordu, Samsun

Kar ve rüzgar uyarısı: Bolu, Ankara, Karabük

Rüzgar uyarısı: Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir

Yağmur, kar ve rüzgar uyarısı: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu yağmur, kar ve rüzgar uyarısı

Kar ve yağmur uyarısı: Sakarya