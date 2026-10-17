Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi, zeytinyağında yapılan hileleri bir kez daha gündeme getirdi. Daha önce farklı markalarla defalarca listede yer alan Sabri Akın'ın sahibi olduğu Onay Ticaret, bu kez Ayvalık Doğal markasıyla ifşa edildi. Son kayıtla birlikte Akın'ın şirketleriyle ilişkilendirilen tağşiş sayısının 132'ye ulaştığı belirtildi.

BU KEZ AYVALIK DOĞAL MARKASI LİSTEDE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Onay Ticaret – Sabri Akın adına kayıtlı Ayvalık Doğal markalı zeytinyağında mevzuata aykırılık tespit edildi.

Gıda Bülteni'nin paylaştığı bilgilere göre, 012 parti numaralı, 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Böylece daha önce de farklı zeytinyağı markalarıyla gündeme gelen işletme, yeni bir tağşiş kaydıyla Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede yer aldı.

71 FARKLI MARKAYLA GÜNDEME GELDİ

Marka ile bağlantılı SSC Grup Tarım Gıda ve Onay Ticaret şirketleri, yıllar içerisinde 71 farklı zeytinyağı markasıyla tağşiş listelerinde yer aldı. Söz konusu ürünlerde ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı gibi farklı bitkisel yağların karıştırıldığı tespit edildi. Bakanlığın geçmiş tarihli duyuruları incelendiğinde, farklı marka isimlerine rağmen aynı işletmenin tekrar tekrar listelerde yer alması dikkat çekiyor.

AYNI İŞLETME, FARKLI MARKALAR

Onay Ticaret – Sabri Akın, 28 Nisan 2025 tarihli listede Ayvalık Kooperatif markalı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağıyla gündeme gelmişti. Üründe daha düşük kaliteli zeytinyağı ve tohum yağı karıştırıldığı açıklanmıştı.

15 Ağustos 2025 tarihli duyuruda ise işletmeye ait Ayvalık İncisi markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edilmişti. Son olarak 12 Ekim 2026'da Ayvalık Doğal markasıyla yeni bir kayıt yayımlandı. Farklı marka isimleriyle satışa sunulan ürünlerin aynı işletmeyle ilişkilendirilmesi, zeytinyağında tağşiş sorununu yeniden gündeme taşıdı.