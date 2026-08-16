Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, PETLAS’ın sahibi Abdulkadir Özcan’ın da aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında Özcan’ın evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına ilişkin 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

26 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Soruşturma kapsamında Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, F.Ö., Mehmet Emin Akkuş, M.D., Ö.Ü., Senem Özsüer, Serhat Güneş, S.K., T.T., Volkan Tümer ve Y.T. olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca Fado Bistro, Hausa Lunch&Dinner, İcaz Meyhanesi, Lanotte ve Pearl Steakhouse isimli 5 işletme ile bu işletmelerin yöneticileri olduğu belirtilen 9 kişi hakkında arama, yakalama ve adli işlemler yapıldı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Abdulkadir Özcan, Boran Aydoğmuş, Dilan Çakan, Eda Demirel, Engin Çakan, Erdi Limon, Fahrettin Aktaş, Mehmet Emin Akkuş, Senem Özsüer, Serhat Güneş ve Volkan Tümer olmak üzere 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

F.Ö., M.D., Ö.Ü., S.K., T.T. ve Y.T. isimli 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Abdulkadir Özcan’ın ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 İŞLETMEYE OPERASYON

Operasyon kapsamında 5 işletmenin ruhsat sahipleri, mesul müdürleri ve sorumluları olduğu belirtilen toplam 9 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

İcaz Meyhanesi’nin ruhsat sahibi Alp Atak, mesul müdürü Hakan Emhan ve ruhsat sahibi Hüseyin Berk Emhan; Hausa Lunch&Dinner’da kendisini mesul müdür olarak tanıtan Kaan Var ile mesul müdür Mehmet Demirci; Lanotte’nin mesul müdürü Koray Alkan ve Fado Bistro’nun mesul müdürü Muammer Altaş yakalanarak gözaltına alındı.

Pearl Steakhouse’un ruhsat sahibi M.O. ile Hausa Lunch&Dinner’ın ruhsat sahibi Ö.Ş.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan toplam 26 kişiden 18’inin yakalanarak gözaltına alındığı, 8 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Firari durumda olduğu belirtilen F.Ö., M.D., M.O., Ö.Ş., Ö.Ü., S.K., T.T. ve Y.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

UÇAKTAKİ SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdulkadir Özcan, daha önce Türk Hava Yolları’nın Dubai seferinde yaşanan olayla gündeme gelmişti.

Özcan’ın uçakta “Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye’yi satın alırım” şeklinde sözler sarf ettiği ve olay çıkardığı iddia edilmişti.

Öte yandan Özcan'ın ailesinin yönetimindeki PETLAS'ın 2023'te vergi yüzsüzü olduğu ortaya çıkmıştı.