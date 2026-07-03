A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilerek şok bir başlangıç yapmıştı. Paraguay'dan da 1 puanı koparan ve gruptan ikinci olarak çıkan Avustralya, son 32 turunda karşılaştığı Mısır'a normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 kaybetti.

Maça hızlı başlayan Mısır, 13'te Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti. Duran topları etkili kullanan Avustralya, 55'te Mısır'ı hataya zorladı ve içeri kesilen topu Mohamed Hany, kendi kalesine gönderdi: 1-1. Uzatmaya giden maçta 120 dakikada başka gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR ÖNCESİ 'MUCİZE' HAMLESİ

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, penaltılar öncesinde radikal bir hamle yaptı. Seri penaltı atışları öncesinde 119'uncu dakikada kaleci Patrick Beach'in yerine deneyimli eldiven Mathew Ryan oyuna dahil oldu.

Ancak Avustralya için penaltılarda işler istedikleri gibi gitmedi... İlk vuruşta topun başına geçen Harry Souttar, topu auta nişanladı.

Mısır tüm penaltılarını gole çevirirken; Avustralya'da 18 yaşındaki Lucas Herrington'ın vuruşu da direğe takıldı ve Mısır, penaltılarda tur atlayan taraf oldu.

GRUPTA SADECE TÜRKİYE'YE GOL ATTILAR

D Grubu'nu 1 galibiyet; 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren Avustralya'nın gol istatistikleri de dikkat çekti. İlk maçta Millilerimize 2 gol atan Avustralya; ABD'ye 2-0 mağlup oldu ve Paraguay ile golsüz berabere kaldı. Grup aşamasında tek gollerini Türkiye'ye atan Avustralya, üçüncü golüne Mısır karşısında ulaştı.