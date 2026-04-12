Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. X platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye’den 1 milyar dolar talep eden Kainerugaba, bununla da sınırlı kalmayarak Türkiye’nin en güzel kadınının kendisine gönderilmesini istedi.

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Türkiye’ye taleplerinin karşılanması için bir ay süre verdiğini ifade eden Kainerugaba’nın, söz konusu paylaşımlarının büyük bölümünü daha sonra sildiği görüldü. Son olarak İsrail’e gitmek üzere ülkesinden ayrıldığını iddia eden bir paylaşım yapan Kainerugaba’dan saatlerdir yeni bir açıklama gelmedi.

“TWİTTER GENERALİ” OLARAK ANILIYOR

Kainerugaba, İsrail’e İran ile yaşanabilecek bir savaş için 100 bin asker göndermek istediğini de dile getirdi. Ayrıca İran’ı “yiyebilecek” 500 bin kişilik bir askeri güç sağlayabileceğini ileri sürdü. Uganda’nın mevcut askeri personel sayısının yaklaşık 45 bin olduğu, savunma bütçesinin ise 1 milyar dolar civarında bulunduğu biliniyor.

Sosyal medyadaki sıra dışı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Kainerugaba, kamuoyunda “Twitter generali” olarak anılıyor. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba’nın, uzun süredir ülke yönetimi için öne çıkarıldığı değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Kainerugaba, 2022 yılında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye yönelik açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. İtalyan lidere 100 inek başlık parası karşılığında evlilik teklif ettiğini belirten Kainerugaba, Meloni’yi "korkusuz" olarak tanımlamış ve teklifin kabul edilmemesi halinde Roma’yı işgal edeceğini söylemişti.