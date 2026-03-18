Gökhan ve Hakan Özoğuz’un takımında şampiyonluğa ulaşan Emre Sertkaya, 2019 yılında çıkardığı ilk şarkısının ardından radikal bir kararla Paris’e yerleşti. Türkiye’deki kariyerini geride bırakan Sertkaya, Avrupa’daki yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Müzisyenin fiziksel değişimi ve tercih ettiği yeni tarzı, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle daha önce giydiği kıyafetler nedeniyle eleştirilerin odağı olan eski şampiyon, Paris’teki hayatında imajını tamamen yeniledi.

BABA, OLDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Emre Sertkaya, uzun süredir devam eden sessizliğini baba olduğu haberiyle bozdu. Partneri Camille ve yeni doğan bebeği Noa ile çekilen fotoğraflarını paylaşan müzisyen, aile hayatına dair detayları ilk kez bu kadar net şekilde ortaya koydu.

Paylaşımında partnerine teşekkür eden Sertkaya, kızının doğumuyla hayatında yeni bir sayfa açıldığını belirtti. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan sanatçının, Avrupa’daki müzik çalışmalarına ve aile yaşantısına Paris’te devam edeceği kesinleşti.

DEĞİŞEN TARZI TARTIŞMA YARATTI

Türkiye’de tanındığı dönemdeki halinden eser kalmayan Sertkaya’nın son görüntüsü, hayranlarını ikiye böldü. Şampiyonluk dönemindeki klasik tarzını terk eden müzisyen, modern ve aykırı imajıyla Paris sokaklarında yeni bir kimlik oluşturdu.