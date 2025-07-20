Hatalı ekonomi politikalarında ısrar edilmesi nedeniyle Türkiye'deki yoksulluk son yıllarda artış gösterirken, bu durum yüz binlerce vatandaşın farklı ülkelere taşınmasına zemin hazırladı.



TÜRKİYE BİR HEMŞİRE KAYBETTİ, İSVİÇRE BİR ÇOBAN KAZANDI



Sosyal medyada akım haline gelen olaya katılan genç hemşire, "Türkiye bir hemşire kaybetti, İsviçre bir çoban kazandı. Mesleğimle gurur duyuyorum ama Türkiye şartlarında hak ettiğimiz değeri görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ ARASINDA



Asgari ücretin yaklaşık 200 bin TL olduğu (3.850,00 CHF) İsviçre, dünyada yaşam standartlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Hayvancılık alanında yüksek standartların bulunduğu ülkede, çobanlık maaşı da ortalamanın oldukça üzerinde seyretmekte.