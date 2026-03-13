Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı raporda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgeleri için kritik uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl kaynağı toz taşınımı ile şiddetli sağanak yağışın eş zamanlı olarak etkili olması bekleniyor.

TOŞ TAŞINIMI HAVA KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Meteoroloji verilerine göre, özellikle Suriye ve Irak üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı; Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin ve Hatay çevrelerinde görüş mesafesinde düşüşe ve hava kalitesinde belirgin bir azalmaya yol açacak. Uzmanlar, atmosferdeki toz yoğunluğunun artmasıyla birlikte oluşabilecek hava kirliliğine karşı vatandaşları uyardı.

BAZI İLLERE YAĞIŞ GELİYOR

Yağışlı sistemin etkisi altına giren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Hakkari ve Şırnak) şiddetli sağanak yağış öngörülüyor. Toz taşınımı ile birleşen bu yağışların, bölgede yer yer "çamur şeklinde" düşebileceği belirtildi. Bu durumun tarım alanları, ulaşım ve dış mekanlardaki yapılar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

UZMANLAR SAĞLIK UYARISI YAPTI

Uzmanlar, toz taşınımının neden olabileceği solunum yolu rahatsızlıklarına karşı özellikle kronik hastalığı olanları, yaşlıları ve çocukları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, düşen görüş mesafesi ve kayganlaşan yollar nedeniyle sürücülerin trafikte tedbirli seyretmesi gerektiği vurgulandı.