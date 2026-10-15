Kazakistan hükümeti tarafından onaylanan ve normatif hukuki düzenlemeler kapsamında yayımlanan karara göre; Türkiye gibi vize muafiyeti bulunan ülkelerin vatandaşları için Elektronik Seyahat İzni (ETA) zorunluluğu getirildi. Yeni sistem, 1 Kasım 2026 itibarıyla pilot bölgelerde uygulanmaya başlanacak.

DİJİTAL KAYIT ŞART OLACAK

Söz konusu düzenleme vize muafiyetini ortadan kaldırmıyor; ancak Kazakistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının uçuş veya kara seyahati öncesinde dijital kayıt yaptırmasını şart koşuyor.

Yeni kurala göre seyahat edecek kişilerin, Kazakistan’a gitmeden en az 72 saat önce online platform üzerinden kayıt yaptırıp onay alması gerekecek. Başvuru süreci tamamen ücretsiz olarak yürütülecek ve alınan izin belgesi 180 gün boyunca geçerliliğini koruyacak.

Öte yandan Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyesi Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan vatandaşları da Kazakistan’a girişlerinde ve transit geçişlerinde bu elektronik izni almak zorunda kalacak.

YENİ SİSTEM AŞAMALI OLARAK DEVREYE GİRECEK

Sistem, seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması adına aşamalı bir takvimle devreye alınacak. Uygulama ilk olarak 1 Kasım 2026 tarihinde Aktau Uluslararası Havalimanı ile dört karayolu sınır kapısında başlayacak.

Ardından 1 Ocak 2027’de başkent Astana ve Almatı havalimanlarına, 1 Mart 2027’de ise ülkedeki tüm sınır kapılarına yayılacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar sınırda izni olmayan kişilere yalnızca bilgilendirme ve uyarı yapılacak; ancak 1 Temmuz 2027 itibarıyla ETA belgesi almayan Türk vatandaşlarının ve diğer vizesiz ülke yolcularının Kazakistan’a girişine izin verilmeyecek.

Kazak yetkililer; 16 yaşından küçük çocukların, 65 yaş üstü vatandaşların ve Kazakistan'da geçerli oturma izni bulunan kişilerin bu izni almaktan muaf olacağını bildirdi.