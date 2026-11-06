Türkiye'deki 1 milyar dolarlık üretim yatırımından güvenlik gerekçeleriyle çekildiğini bildiren elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa pazarında yeni kısıtlama ve denetim talepleriyle karşılaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi François Kalfon öncülüğündeki sekiz milletvekili, Çin menşeli bağlantılı araçların taşıdığı veri güvenliği risklerine ilişkin AB Komisyonu ve Fransa Başbakanlığına eş zamanlı bildirim sundu.

Kalfon tarafından yayımlanan başvuru metninde; araçlarda bulunan yüksek çözünürlüklü kameralar, GPS takip sistemleri, ortam mikrofonları ve lazer sensörlerin stratejik veri toplamada kullanılabileceği belirtildi.

Bu donanımların askeri üsler ve kritik altyapı tesisleri yakınında veri sızıntısına yol açabileceği ve ulusal güvenlik açısından risk barındırdığı kaydedildi.

DİĞER ÜLKELERDEKİ EMSAL YASAKLAMA KARARLARI

Açıklamada, Çin merkezli araçlara yönelik farklı ülkeler tarafından alınan tedbirlere atıfta bulunuldu:

İngiltere ve Polonya: Çin menşeli bağlantılı araçların askeri tesislere girişini kısıtladı.

ABD Silahlı Kuvvetleri: Japonya'da konuşlu askeri üs sınırları içinde BYD marka araçların kullanımını yasakladı.

Fransa ve AB genelinde benzer koruma prosedürlerinin henüz devreye sokulmadığı belirtilen metinde, önleyici güvenlik politikalarının resmi bir casusluk vakası beklenmeden uygulanması gerektiği ifade edildi.

TALEP EDİLEN DÖRT MADDELİK EYLEM PLANI

AP milletvekilleri, Fransa hükümeti ile AB Komisyonu’ndan yürürlüğe koymasını istedikleri önlemleri şu başlıklar altında sıraladı:

Tesis Giriş Kısıtlamaları: Araçların askeri tesisler, savunma sanayii merkezleri ve hassas kamu altyapılarına girişinin sınırlandırılması.

Kamu İhalelerinden Çıkarma: BYD ve bağlantılı Çinli üreticilerin kamu taşıt alım ve kiralama ihalelerinden men edilmesi.

Yüksek Riskli Tedarikçi Statüsü: Müzakere aşamasındaki AB Siber Güvenlik Düzenlemesi kapsamında şirketin "yüksek riskli tedarikçi" kategorisine alınması.

İthalat Sınırlandırması: Güvenlik standartlarını karşılamayan araçların Avrupa pazarına girişine yönelik ilave tarife ve kota uygulanması.